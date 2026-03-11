◆ＷＢＣ１次ラウンドＢ組米国―イタリア（１０日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）ＷＢＣ１次ラウンドＢ組で２連勝中のイタリアが、３連勝ですでに同ラウンド突破を決めている米国と“全勝対決”に臨み、２回に２本塁打で３点を先制する優位な展開に持ち込んだ。米国先発は昨季メッツでメジャーデビューし、８試合で５勝１敗、防御率２・０６をマークした有望株の右腕マクリーン。イタリアは初回に３者連続三