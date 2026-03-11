２０２６年度予算案の年度内成立を巡り、国民民主党の対応が焦点となっている。与党は、衆院選前に成立への協力を一度は約束した国民民主の賛成に期待をかける。国民民主側は、予算案に主張を多く盛り込めていると内容は評価しつつ、与党の強引な国会運営に不満を募らせており、賛否を慎重に判断する構えだ。（薦田大和）「年度内にこだわった挙げ句、国民の声を反映できないとなりかねない。暫定予算を組んではどうか」国民