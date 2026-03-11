11日、地下に敷設されていた管（円柱状のもの）が隆起した大阪市北区の現場。下は発生前（（C）Google）11日午前6時50分ごろ、大阪市北区茶屋町の繁華街の路上で「工事現場でコンクリートが落ちてきている」と通行人から110番があった。大阪府警によると、地下に敷設された直径約5メートルの管がアスファルトを突き破って隆起し、地上十数メートルの高さにせり上がった。けが人は確認されていない。現場は阪急大阪梅田駅付近。