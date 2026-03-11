ZEROBASEONE（ZB1）のジャン・ハオが、グローバルファッション誌の表紙を飾った。3月10日、ファッション誌『V MAGAZINE CHINA』は、ジャン・ハオが表紙を務める3月号の撮影カットを公開した。【写真】ジャン・ハオ、卓越した表現力が光る撮影カット公開されたビジュアルには、ヴィンテージな質感の中で繊細な表情を浮かべるジャン・ハオの多彩な魅力が収められている。「NEW EYE」というコンセプトのもと、ジャン・ハオはレトロな