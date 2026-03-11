メンバーのヒスンが脱退するという大きな転機のあと、ENHYPENが初めて口を開いた。メンバーたちは「ENGENE（ENHYPENファン）が心配し、つらがっている姿を見るのが一番大きな痛みだ」と本音をつづった。【全文】ヒスン、脱退の真意を直筆手紙で告白3月11日、ENHYPENはSNSを通じて「今日のお知らせを見て、とても驚いたと思う」と投稿した。ENHYPENメンバーたちは「ENGENEがどう受け止めるかを一番に心配した。ENHYPENはいつもENGEN