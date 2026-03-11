ボーイズグループiKON出身の歌手、B.I（本名キム・ハンビン）が兵役の義務を履行する。所属事務所の131レーベルは3月10日、公式SNSを通じて「B.Iは大韓民国国民としての義務を果たすため、3月16日より社会服務要員として代替服務を開始する予定だ」と発表した。【写真】iKONメンバー、入隊で“丸刈り”事務所側は「入所当日の公式行事は行わない。安全確保と現場の混雑回避のため、勤務先への訪問は控えていただくよう丁重にお願い