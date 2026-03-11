日本生活協同組合連合会(日本生協連)は、コープ商品を特別価格で提供する「くらし応援全国キャンペーン」を4月1日から実施する。5回目となる今回は、対象商品を前回の1.3倍となる約300品目を2カ月間、10%ほど値下げする。また、アニメ「ONE PIECE」とのコラボレーションも行い、新たな会員の掘り下げを行うほか、価格を引き下げることで売上にあたる総供給高の底上げを狙う。目標の総供給高は130億円。「くらし応援全国キャンペー