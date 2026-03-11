映画『ベテラン3』（仮題）のクランクインが延期となった。3月11日、本サイト提携メディア『OSEN』の取材によると、撮影開始が延期された理由はリュ・スンワン監督のコンディション調整のためであることが判明した。【写真】「肉体美に感服」ジュノ、“素肌スーツ”で肌見せ複数の映画界関係者は、「当初4月に予定されていた『ベテラン3』のクランクインが延期されたのは事実だ。具体的な時期は現在調整中だが、シリーズ継続への意