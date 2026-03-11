火曜ドラマ「未来のムスコ」の（TBS系）の第8話が、10日に放送された。本作は、夢も仕事も崖っぷちのアラサー女性・汐川未来（志田未来）のもとに、“未来のムスコ”だと名乗る颯太（天野優）が現れたことから始まる、時を超えたラブストーリー。（＊以下、ネタバレあり）未来（志田）は、颯太（天野）を10年後に返す日が「1月9日」だと圭（萩原護）から知らされる。くしくもその日は、颯太が現代にやって来てからちょうど1