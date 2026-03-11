嵐の二宮和也（42）が11日、自身のXを更新。「Netflix2026ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）スペシャルサポーター」として迎えた10日の日本代表（侍ジャパン）とチェコとの一戦後、念願がかなったことを明かした。侍ジャパンは10日、1次ラウンド第4戦でチェコと対戦。9−0で快勝し、1次ラウンドを全勝とし、1位で準々決勝で進んだ。同試合でもスペシャルサポーターとして試合前、試合後にNetflixの中継で進行を務