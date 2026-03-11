お笑いタレントのケンドーコバヤシ（53）が、10日深夜放送の読売テレビ「にけつッ!!」（火曜深夜0・59）に出演。自身の結婚式のプランを明かした。今年1月に結婚と第1子誕生を発表したケンコバに、「千原兄弟」千原ジュニアは「アレはどうするんですか、結婚式は？」と聞いた。ご祝儀を渡すタイミングに迷っての質問だったが、ケンコバは「これがね、人によっては嫌がる話かもしれない、僕のリアクションが」と切り出した。