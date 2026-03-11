お笑いタレント・やす子が11日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。5日間の予備自衛官の召集訓練を終えたことを報告した。やす子は「5日間の予備自衛官召集訓練終わり帰宅しました〜！！」と報告。「アビシー！！ただいまー！！マイスーパーエンジェルゴッドキューティーボーイ！！」とつづり、愛猫と戯れる動画を公開した。やす子は8日、9日の日本テレビ「ヒルナンデス！」を予備自衛官の召集訓練に参加するため欠席する