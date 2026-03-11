アイドルグループ「純情のアフィリア」が8日、渋谷ストリームホールにてワンマンライブを開催し、本公演をもって、11期生メンバーの桜田アンナが同グループを卒業した。 『桜田あんな卒業ライブ〜いちばん無邪気なもちばぶ卒業‼〜』と題した本公演は、純情のアフィリアメンバーの中でも一番賑やかで元気な活動期間8年目の桜田アンナの卒業ライブとして、盛大に開催された。 満員の観客を前にライブは『Dearセンパイ♡