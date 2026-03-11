思考のコリをほぐす、ちょっとした文字のパズルで頭をリフレッシュさせてみませんか？今回は、地図で見る地名から気象現象まで、多彩な角度からセレクトしました。4つの空欄すべてに共通して当てはまる「ひらがな2文字」が何か、絞り込んでみてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。お□□た□□かぜ□□たちに□□ヒント：別府や由布院といった、全国的に名高い温泉