トランプ米大統領は現地時間3月10日、条件付きでイランと交渉する可能性があると述べました。トランプ大統領はイラン指導者との対話の用意があるかとの質問に対し、「彼らは非常に交渉したがっていると聞いている。どのような条件によるか次第だが、可能性はある。あくまでも可能性だ」と語りました。トランプ大統領はまた、イランの新たな最高指導者モジタバ師に対する不満を改めて表明し、「彼が平穏に暮らしていけるとは思わな