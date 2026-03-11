インフルエンサーの齊藤早紀さんがプロデュースするファッションブランド・Darich（ダーリッチ）の公式X（旧Twitter）アカウントは3月8日、投稿を更新。新商品を紹介したところ「モロパクリやん」「既視感しかない」といった声が寄せられています。【写真】ファッションブランド・Darich、新商品に批判「被ってもしょうがないとかそのレベルじゃないだろこれww」同アカウントは「春のデートワンピ迷ってる子集合神ワンピDarichか