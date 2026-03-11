三重県立高校の一般入試にあたる後期選抜試験が10日行われ、約6800人の受験生が試験に臨みました。後期選抜試験では、定時制や通信制を含めて65校・138の学科・コースに、去年より552人少ない6789人が受験し、この内、全日制の平均の受験倍率は1.02倍と、過去10年で最も低くなりました。津市にある津高校では372人が受験し、午前は国語・数学・社会、午後は英語・理科の筆記試験がそれぞれ行われました。三重県教育委員会によりま