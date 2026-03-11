準備しておかなきゃと頭の片隅で思っていても、意外と忘れがちな防災グッズ。実は「ダイソー」でも手に入る“プロテインシェイカー”が、外出先や自宅で使用する防災グッズとして活躍するんです。今回は、「ダイソー」のプロテインシェイカーのさまざまな活用例をご紹介します。【写真】目盛り付き＆広い飲み口が大活躍！プロテインシェイカーの仕様と活用例一覧■一見シンプルだけど優れモノ「ダイソー」で販売しているプロ