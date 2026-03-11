映画『ハリー・ポッター』や『ファンタスティック・ビースト』シリーズの制作の舞台裏を体験できる、ワーナー ブラザース スタジオツアー東京‐ メイキング・オブ・ハリー・ポッターは、3月18日（水）〜9月6日（日）の期間、映画『ハリー・ポッターと賢者の石』公開25周年を記念した特別企画「ホグワーツからの招待状」を開催し限定フード＆スイーツを提供する。【写真】ダイアゴン横丁でのお買い物リストを表現！豪華なアフタ