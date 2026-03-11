ツバキの魅力に触れるイベント「久留米つばきフェア」が14〜22日、福岡県久留米市草野町の久留米つばき園などを主会場に行われる。さまざまな品種のツバキが咲く中でステージを楽しんだり、地元住民が案内する「ガイドウオーキング」で名木や名所旧跡に親しんだりできる。