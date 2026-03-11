セルティックの日本代表MF旗手怜央が現地時間３月８日のレンジャーズ戦でのパフォーマンスが評価され、スコットランドリーグの週間ベストイレブンに選出された。旗手は前週のリーグ戦で途中出場からゲームチェンジャーとしての役割を果たし、３月８日のスコティシュカップ準々決勝では、宿敵レンジャーズとのダービーマッチにフル出場。PK戦で３番手のキッカーを務めて成功させ、チームのベスト４進出に貢献した。リーグ公式