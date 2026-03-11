三重県教育委員会は、2026年度の公立高校 後期選抜の試験問題と解答を公表しました。 【三重県公立高校入試2026】後期選抜「理科」の問題・解答はこちら 10日午前10時点の受験状況では、桑名の理数が2.53倍、四日市の国際科学コースが2.51倍、神戸の理数が2.83倍などとなっています。 合格発表は3月17日（火）で、午前9時30分～午後4時30分まで、志願先の高校で合格者の受検番号を掲示、また専用WEBページに