集落８５戸がすべて流され、住民９３人が犠牲になった宮城県気仙沼市の杉ノ下地区で１１日朝、震災直後に住民の希望になった「こいのぼり」が再び掲げられた。杉ノ下遺族会の佐藤一夫さん（７２）と小野寺敬子さん（６４）が１５年の節目にと掲揚した。佐藤さんは津波で母たも子さん（当時８０歳）を亡くした。震災直後の２０１１年４月下旬、がれきや海水が残る住宅跡地に「みんなの心が晴れれば」とこいのぼりを掲げ、優雅に