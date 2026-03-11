YouTubeはAIによるフェイク動画の対策として、「自分と似た顔が使われている動画を検出する機能」をYouTubeパートナープログラムに参加するクリエイターに提供しています。新たに、類似動画検出機能を政治家やジャーナリストにも提供することが2026年3月10日に発表されました。Expanding likeness detection to civic leaders and journalists - YouTube Bloghttps://blog.youtube/news-and-events/expanding-likeness-detection-c