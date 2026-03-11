AIエージェント専用のSNS「Moltbook」をMetaが買収したことが報じられました。Moltbookの開発者であるマット・シュリヒト氏とビジネスパートナーのベン・パー氏はMetaのAI研究を率いる部門である「Meta Superintelligence Labs(MSL)」に採用される予定です。Facebook parent Meta acquires Moltbook, an AI agent social networkhttps://www.axios.com/2026/03/10/meta-facebook-moltbook-agent-social-networkMeta acquires Moltb