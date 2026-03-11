アットホームは3月9日、「U30の住宅購入者実態調査」の結果を発表した。調査は2025年12月26日〜2026年1月5日、2020年11月以降に、10〜20代のうちに住宅を購入した416名を対象にインターネットで行われた。購入時の世帯年収と資産額調査によると、「自分は資産形成に積極的」だと思っている人は62.3%、「自分はマネーリテラシーが高い」と思っている人も65.9%と6割を超えている。住宅購入時の世帯年収は4割以上が800万円以上と回答