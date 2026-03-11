数々のアニメ・ゲーム関連タイアップ楽曲を手がけ、日本人バンド史上初となる“ライブによる世界五大陸制覇”を達成したばかりの日本を代表するミクスチャー・ロックバンドFLOWが、新曲となるパチンコ機「eフィーバーBASTARD！！ −暗黒の破壊神−」の主題歌「LIVING DEAD」のダウンロード・ストリーミング配信をスタートした。今回の新曲「LIVING DEAD」は、“生”を叫ぶ衝動を爆発させた、ダークで熱量全開のロックチューン。「L