家計の強い味方、豆腐と卵。どちらも安価で手に入る食材ですが、「メインおかずにするには少し物足りない……」と感じることはありませんか？今回は、そんな常識を覆す「豆腐と卵のチリソース煮」をご紹介。肉や魚介を使わなくても、驚くほどの満足感と食べ応えが楽しめる、まさにコスパ最強の節約レシピです！材料（2人分）木綿豆腐……1丁（約350ɡ）溶き卵……1個分トマト……1個（約150ɡ）ねぎ……1/4本（約25ɡ