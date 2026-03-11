行動や心持ち、生き方で手相はどのように変わるのか！？ 手相は変わる？ 手相は一生同じではありません。線そのものが変わることもありますし、線が増えたり、消えたりすることもあります。なぜなら、未来はその人の行動や心持ち、生き方で変わるものだからです。未来が変われば、これから起こりうることを示している手相が変わるのは、必然と言えるでしょう。 私は鑑定の際、その後の変化を知りたいという方には、だいたい１ヶ