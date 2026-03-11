将来のため、コツコツ「貯骨」を！ 歳とともに骨量が減り、あるラインを超えて少なくなってしまい、骨折しやすくなった状態が骨粗鬆症です。 つまり、骨量が一生この危険ライン以下にならなければ、骨折の心配は少ないと言えます。 そのためには十分な「貯骨」が必要。若いときに骨をたっぷり貯めて骨量のピークを高くしておけば、その後加齢と