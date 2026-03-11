筋トレはこれまでの生き様を振り返る絶好の機会！ 筋トレで自分と向き合う あなたは今、どんな体型ですか？ やせ型、筋肉質型、肥満型など、体型は人ぞれぞれですが、あなたが現在の体型に至った経緯について考えてみましょう。 体型には、生まれつきの遺伝的な要因のほか、食事や運動の習慣、家庭環境なども色濃く反映されています