IEA報道受けクロス円堅調、豪ドル円は1990年来高値ドル円158.30円つける IEA報道を受け時間外でNY原油価格が下落、市場心理改善でクロス円が堅調に推移している。 国際エネルギー機関（IEA）が米イラン戦争によって急騰した原油価格を抑えるため、史上最大規模の石油備蓄放出を提案したとWSJが報じている。今回の放出量は2022年のロシア-ウクライナ戦争時の1億8200万バレルを上回る見込み。 豪中銀の3月利上げ観