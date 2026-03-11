豪ドル円36年ぶりに113円大台突破、リスク選好の円売りと3月利上げ観測 原油下落を受け市場心理が改善、リスク選好の円売りが広がっている。 原油高騰を抑えるためIEAが史上最大規模の石油放出を提案しているとWSJが報じている。報道を受けNY原油は時間外で急反落。 豪中銀の3月利上げ観測も相まって豪ドル円は急伸、1990年以来36年ぶりに113円の大台を突破。豪ドルは対ドルで0.3%高。 豪中銀の3月利上げ確率が63%まで