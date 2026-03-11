南海トラフ巨大地震などに備えて気象庁が、巨大な津波を観測できる装置を大分県別府市の岸壁に新たに設置しました。 観測は12日から始まります。 ◆TOS佐野記者「別府市亀川です。あちらの岸壁に見えるのが設置された観測計です。高さ10数メートルの津波まで観測出来るようになりました」 今回、亀川漁港の岸壁からおよそ5メートル下の海中にセンサーが設置されました。 水圧の変化を調べることで高さ10数メ