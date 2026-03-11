大分県内でスーパーマーケットを展開するトキハインダストリーが10日付けでイオン九州の完全子会社になりました。 イオン九州から新たな社長が就任し大分市で記者会見を開き今後の展望を語りました。 ◆トキハインダストリー川村泰平社長「大分県で圧倒的に信頼され愛されその結果としてシェアが一番になる。こんな姿を目指していく」 10日大分市で開かれた記者会見で抱負を述べたのはトキハイン