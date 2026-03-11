大分県別府市の学生が地獄めぐりをイメージした弁当を考案し、10日から販売が始まっています。 別府大学短期大学部食物栄養科の学生たち 別府大学短期大学部食物栄養科の学生たちがコープおおいたと協力して作ったのが「べっぷに恋する♪地獄めぐり弁当」です。 「釜めし風炊き込みごはん」はかまど地獄、カボス果汁の青い寒天ゼリーは海地獄など、メニューは地元の名物である地獄めぐ