今シーズンからサッカーのJFLに挑むジェイリースFCが大分市の足立市長を訪問し活躍を誓いました。 悲願の昇格を果たし、今シーズンからアマチュア最高峰のJFLに挑むジェイリースFC。 9日はシーズンの開幕を前に中島土会長や柳川監督、そして選手などが大分市の足立市長を訪れました。 ジェイリースFC 大分市役所を訪問 中島会長は「JFL優勝を初年度から目指している