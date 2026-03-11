大分県大分市の水族館うみたまごでゴマフアザラシの赤ちゃんが産まれ早速、人気者になっています。 岩の上で目をつむり気持ち良さそうに寝転ぶゴマフアザラシ。 うみたまご 3月6日、大分市の水族館うみたまごでゴマフアザラシの「とまと」が産んだメスの赤ちゃんです。 産まれたときの体重はおよそ9.7キロでしたが、すくすく成長し現在はおよそ14.2キロまで成長。 そのかわいらしい姿を一目見ようと10日も多く