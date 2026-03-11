大分県立高校の1次入試が10日から始まり、それぞれの高校で受験生たちが合格を目指して試験に臨みました。 県立高校の1次入試は、全日制38校と定時制4校で行われています。 大分上野丘高校 全日制全体の募集人員は5806人で、志願したのは5969人でしたが、実際に受験したのは180人少ない5789人でした。 倍率が1.31倍となった大分市の大分上野丘高校でも受験生たちが集中した様子で試験に臨んでいました。10日行