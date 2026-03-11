ミラノ・コルティナパラリンピックに、カリブ海のハイチから冬季大会初の代表選手が出場する。ハイチ地震で左足を失ったアルペンスキー男子のラルフ・エティエンヌだ。逆境を乗り越えて大舞台に臨む。「全てを失っても決して諦めてはいけない」とのメッセージを広めたいと願う。２０１０年１月にハイチを襲ったマグニチュード７・０の地震で住宅の倒壊に巻き込まれた。気がつくと両足をがれきに挟まれた状態で宙づりになってい