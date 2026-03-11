東京電力福島第1原発事故発生から15年となった11日、原子力規制委員会の山中伸介委員長は職員に訓示し「われわれには過去の教訓を未来の安全に変える力がある。安全の最後のとりでだという誇りを取り戻す」と述べ、組織改革に着手する考えを示した。山中氏は第1原発事故について「『安全神話』が音を立てて崩れ、冷厳な事実を突き付けられた」と振り返った。その上で、中部電力浜岡原発（静岡県）のデータ不正問題に触れ「不都