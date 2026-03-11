アサヒグループホールディングスは11日、2月のビール類の販売実績が金額ベースで前年同月比9％減だったと発表した。昨年に値上げ前の駆け込み需要があった反動と、サイバー攻撃の影響で一部商品が出荷できなかったことが要因。