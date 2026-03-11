【カイロ＝溝田拓士】ロイター通信など複数の欧米メディアは１０日、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）最大の「ルワイス製油所」がイランからの攻撃を受けて操業を停止したと報じた。ペルシャ湾岸の産油国では石油関連施設への攻撃が相次いでおり、原油市場に影響を与える可能性がある。ロイター通信によると、対岸のイランからのドローン（無人機）攻撃を受けて製油所施設内で火災が発生した。操業停止は予防的措置としている。ＵＡ