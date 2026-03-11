グラビアアイドルの溝端葵（24）が11日までに、自身のインスタグラムを更新。グラビアのオフショットを公開した。溝端は「ヤングマガジンに2度目の表紙巻頭で登場ですヤンマガwebもみてね」と、白やグリーン、花柄など色とりどりのビキニショットを公開。さらに次の投稿では、白のミニTシャツにジーンズ姿で、くびれもあらわなオフショットをアップし「表紙衣装の撮影デニムの後ろ姿がキュートでしょもうゲットしました？！