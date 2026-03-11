グリーンエナジー＆カンパニーは続急騰し、上場来高値を更新。その後、ストップ高の水準となる前営業日比７００円高の３７６５円でカイ気配に張り付いている。１０日の取引終了後、２６年４月期第３四半期累計（２５年５月～２６年１月）の連結決算を発表した。売上高が１１１億５９００万円（前年同期比４６．２％増）、営業利益が５億４２００万円（同２．４倍）だったとしており、材料視した買いが集