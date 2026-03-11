カカクコムが続伸している。１０日の取引終了後に関東財務局に提出された変更報告書で、香港に拠点を置く投資ファンド、オアシス・マネジメントの株式保有割合が５．２３％から７．９４％に上昇したことが判明しており、これを受けて思惑的な買いが入っているようだ。保有目的は「ポートフォリオ投資及び株主価値を守るため、重要提案行為を行うことがある」としており、報告義務発生日は３月３日となっている。 出所：