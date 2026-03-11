１１日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５８円１９銭前後と前日の午後５時時点に比べ９０銭弱のドル高・円安で推移している。 １０日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５８円０５銭前後と前日に比べ４０銭弱のドル高・円安で取引を終えた。中東情勢を巡る不確実性から「有事のドル買い」が根強く、一時１５８円１３銭まで上伸した。 前日に米長期金利が