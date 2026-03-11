大盛工業が続急伸している。午前１０時ごろに、集計中の１月中間期連結業績について、売上高が従来予想の３１億３２００万円から３６億３００万円（前年同期比１３．５％増）へ、営業利益が２億４４００万円から４億９４００万円（同２．２％減）へ、純利益が１億４１００万円から３億４３００万円（同３．３％増）へそれぞれ上振れて着地したようだと発表したことが好材料視されている。 主力の建設事業で完成した工事の設