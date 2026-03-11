「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１１日午前１０時現在で、トヨタ自動車が「買い予想数上昇」で５位となっている。 １１日の東京市場で、トヨタは続伸。為替市場で円安が進んでいることが追い風となっているもよう。同社の２６年１月以降の前提為替レートは１ドル＝１５５円、１ユーロ＝１８０円となっている。 なお、同社が２月２６日に公表したトヨタ単体（レクサスを含む