映画『ほどなく、お別れです』の公式SNSで、Snow Manの目黒蓮のオフショットが公開され、話題を集めている。 【画像＆動画】目黒蓮『ほどなく、お別れです』オフショット／目黒蓮と新木優子の自撮りショット＆メイキング映像 ■目黒蓮がカメラを手に新木優子を撮影 公開された写真には、カメラを構え、新木優子を撮影する目黒の姿が収められている。 この日の目黒は、ネイビーのジャケットにブラックのパンツを合わせた